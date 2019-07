En 74-årig mand fra Vejen fortalte en røverhistorie til politiet, om at han var blevet truet til at overlade sin Volvo til en svensktalende blaffer. Bilen blev fundet i Tyskland, før røveriet fandt sted.

- Efter henvendelsen fra tysk politi begyndte vi at kæde det hele sammen. Vi har haft den ældre mand til afhøring, hvor han erkendte, at han havde kørt bilen derned.

Men faktisk blev bilen fundet et par dage, inden røveriet fandt sted. Da havde den stået på en parkeringsplads syd for Flensborg og længe nok til, at tysk politi til sidst rettede henvendelse til politiet i Danmark.

Her havde han efter eget udsagn taget en blaffer op. Men da han bad blafferen tage sikkerhedsselen på, trak gerningsmanden i stedet en kniv og truede ham til at forlade køretøjet, hvorefter gerningsmand og Volvo forsvandt i østlig retning.

Bilens ejer, som er en 74-årig mand, der er bosiddende i Vejen, havde til politiet fortalt, at røveriet havde fundet sted mandag den 15. juli klokken cirka 10.20 nær Coops tidligere lager ved krydset, Koldingvej/Arnfredsvej i Vejen.

Vejen: Det opsigtsvækkende røveri i Vejen af en brunmetallic Volvo XC60, årgang 2014, mandag den 15. juli, har vist sig at være det pure opspind. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at bilens ejer har erkendt at have indgivet en falsk anmeldelse.

På internettet kan man ved opslag på en offentlig tilgængelig hjemmeside, tjekbil.dk, se, at Volvoen er efterlyst, og at der er registreret pant i bilen.Her kan man læse: "Den 04-07-2018 er der registreret en pant på 160.755 DKK i denne bil. Sørg for at sælger får slettet denne pant, inden du køber bilen."

Mulig retssag

Politiet har efterfølgende sigtet den 74-årige mand for falsk anmeldelse. Bilejeren risikerer derfor at blive stillet for en dommer.

Her vil han i givet fald så få lejlighed til igen at fortælle sin røverhistorie, nemlig, at røveriet fandt sted mandag den 15. juli klokken cirka 10.20 nær Coops tidligere lager ved krydset, Koldingvej/Arnfredsvej.

Bilens ejer nåede også at notere sig et signalement af blafferen, der har et skandinavisk udseende - en mand i alderen 20-25 år, 175-180 centimeter høj, almindelig af bygning. Han havde kort brunt hår og havde en mørkfarvet tatovering på venstre side af halsen. Han var iført en grå hættetrøje og blå cowboybukser, og havde en grøn rygsæk. Kniven, som han brugte, var en dolk med sort skæfte.