Vejen til Cannes: Nørgaard og Clausen har ikke lukket et øje

Filmen kommer til at blive repræsenteret ved Marche Du Film Cannes, som i over 60 år har været en af den internationale filmbranches hovedevents, når det kommer til distribution af spillefilm.

Med kun få dage til den årlige "Guldpalme" fest i Cannes, fik holdet i mandags at vide, at de vil være repræsenteret med en agent ved dette års Cannes Film Festival.

Projektet har været fuld af positive overraskelser. Da jeg gik til audition på hovedrollen Maria, anede jeg ikke, at Jakob havde fået den anden hovedrolle. Og da vi gik ind til de første optagelser for ca. et år siden, tror jeg, ingen af os havde regnet med, at filmen skulle deltage ved Cannes Film Festival.

Maria Winther Nørgaard har mere nyt at fortælle.

- Jeg er netop kommet ind på Statens Teaterskole i København som skuespiller, så der starter jeg til august. Det er en kæmpedrøm, så jeg glæder mig helt ustyrligt meget til. Ud af ca 1000 er vi 7, der er kommet ind i København. - Jeg har lige medvirket i en engelsk forestilling på Teaterøen, som havde sidste forestilling i sidste uge. Derudover er jeg begyndt at instruere film. Jeg blev i efteråret nomineret til Årets Dokumentar ved EkkoShortlist for en lille film, jeg lavede om min mormor.

- Lige nu er jeg i gang med at færdiggøre tre små forhåbentlig sjove film for Den Grønne Studenterbevægelse. Og så har jeg en zentropa-kortfilm, som snart er færdig og en webserie støttet af filværkstedet i København, som jeg selv har været med til at skabe med to andre piger, som jeg også skal instruere og spille med i.

- I Ingen skal sove spiller jeg Maria, og hun er på flugt sammen med sin kæreste, der bliver spillet af Jakob Clausen. De ender i et lille samfund, som Maria bliver meget fascineret af. Maria er ret underfundig, for hun kan virke meget svag, men er egentlig utrolig stærk og handlekraftig. Det vises igennem filmen ved de valg, som hun tager.

- Hun er eventyrlysten, sårbar og modig - sådan som jeg ser hende, for tæller Marie Winther Nørgaard.