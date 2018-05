Ulven ville tage Allans kalv

Landmand Allan Lorentzen i Gesten så med egne øjne ulven, der var på nippet til at tage hans fire dage gamle kalv.

Gesten: Det er ikke mere et spørgsmål, om ulven kommer - den er for længst kommet, og senest er den blevet set og jaget på flugt i Gesten. Det skete onsdag på en brakmark mellem Gestenkær og Ravnholt nede bag landmand Allan Lorentzens ejendom på Stilundvej, hvor den havde udset sig en fire dage gammel limousinekalv. - Dagen begyndte helt fantastisk, for køerne og deres små kalve skulle på græs på den anden side af vinterindhegningen. Alt gik efter planen. De første to køer og deres kalve kom op på vognen, men den sidste ko med den sidst fødte kalv ville ikke, siger Allan Lorentzen, og fortæller, at lige da skete noget voldsomt. - Pludselig vender koen rundt om sig selv med halen lige i vejret og nakken tilbage. Men tungen ud af halsen og et voldsomt brøl løber hun hen imod kalven. Kalven går helt i panik og begynder at løbe hen imod koen, men koen løber forbi og fortsætter helt over til hegnet. Jeg står måbende og ser på. Da får jeg øje på ulven, siger Allan Lorentzen, der ikke er i tvivl om, at ulven havde udset sig kalven som et let offer. Den var mindre end ti meter fra kalven, da den 800 kilo tunge ko går til angreb.

Fakta Miljøstyrelsen oplyser på sin hjemmeside blandt andet:Skadelidte skal hurtigst muligt efter et formodet ulveangreb henvende sig til en af Naturstyrelsens vildtkonsulenter i lokalområdet med speciale i ulv, så der kan ske en nærmere undersøgelse af de dræbte eller aflivede dyr.



Det er også vigtigt, hvis der er tvivl om angrebet er forårsaget af ulv.



Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, der indeholder et forbud mod forsætligt drab. Det betyder, at ulve kun kan reguleres under særlige betingelser, hvor Miljøstyrelsen kan give dispensation fra direktivets forbud.



Der gives kompensation for skader forvoldt af ulv på husdyr i de tilfælde, hvor Naturstyrelsen kan medgive, at skaden er forvoldt af ulv.



Havde ulven fået fat i Allan Lorentzens kalv på knap 50 kilo, ville han kunne få 2500 kroner i erstatning. Men det beløb står efter hans mening slet ikke mål med den udgift han har haft på kalven.

Tager det ikke roligt Det er åbenbart et skræmmende syn for en ulv, for den tager straks halen mellem benene løber bort i panik. Bagefter kunne Allan Lorentzen se aftrykkene af ulvens poter i den bløde muld, og han har målt afstanden mellem hvert aftryk til cirka 110 centimeter, som han er overbevist om er beviset på, at ulven er blevet skræmt. - Jeg har skrevet på Facebook om vores møde med ulven og har straks fået tilbagemeldinger om, at jeg bare skal tage det roligt. Men det gør jeg ikke, for enten skal vi have ulve i Danmark, eller vi skal have landbrug, vi kan ikke have begge dele. Ingen tør tilsyneladende gøre noget ved det. Hvad gør de landmænd, som bruger deres kvæg til naturpleje, spørger han og giver selv svaret: - Nogen vil helt sikkert opgive og lukke butikken.