Tribune indvies ved Vejen Idrætscenter

Tribunen indeholder 260 sæder, tre toiletter, to garager, et depot, en stor repos og en lounge på 100 kvadratmeter.

Første større event for Lindab-tribunen bliver 4.-7. juli 2019, hvor der afholdes DM for Bygarder i Vejen Idrætscenter.

- Projektet er løftet af Vejen Håndværkerforening, og mange virksomheder har lagt stor arbejdskraft i projektet. Det er vi glade for og taknemmelige for. Det vidner om det ejerskab, mange tager, når vi sætter nogle gode ting i gang i Vejen, siger Carsten Rasmussen, som glæder sig til på onsdag at vise borgerne det flotte resultat.

VEJEN: Byggeriet af Lindab-tribunen på Henning Have Stadion ved Vejen Idrætscenter er nu færdigt, og Grundlovsdag, onsdag den 5. juni, i tidsrummet fra klokken 15.00-16.00 er der indvielse kombineret med et åbent hus-arrangement.

