Scandoor åbner produktion af køkkener i Skodborg

- Vi besluttede i foråret 2017 at se mod det danske og EU-markedet. I samme ombæring valgte vi for at få logistikken til at gå op at se os om efter en placering, hvor der er plads til maskinparken, og hvor vi samtidig er tættere på grænsen til Tyskland og resten af EU. Det fik os til at kigge mod Sønderjylland. Og med de afstande, som vi har her i landet, så forstår vi ikke begrebet Udkantsdanmark, fortæller direktør Keld Knudsen.

Scandoor arbejder ud fra en filosofi om, at de fleste ældre køkkener har solide og velfungerende skabe, som ikke nødvendigvis behøves at blive udskiftet. I stedet kan låger skiftes, og underskabe kan ændres efter eget valg til eksempelvis skuffeskabe. Alt sammen med dæmpede beslag, så låger og skuffer lukker lydløst. Udskiftningen sker i løbet af blot én arbejdsdag.

Franchisetagere

Efter flytningen til Skodborg er det nu planen at finde et antal franchisetagere, der skal dække distrikterne rundt i Danmark. Den franchisetager, som går området fra Kolding og ned til grænsen, vil kunne arbejde ud fra adressen i Skodborg.

- Som franchisetager i andre koncerner er det normalt, at man selv skal komme med en ikke ubetydelig investering. Sådan gør vi ikke. Vi sørger for uddannelsen, og de penge, som franchisetageren har med, kan anvendes til markedsføring, supplerer Kim Pedersen, der er ansvarlig for international salg og udvikling.

Kim Pedersen tilføjer, at Scandoor allerede er klar på det spanske marked, og Norge, Østrig og Malta arbejdes der også med.

Når produktionen for alvor kommer i gang, forventes det, at der skal arbejdes i treholdsskift i Industriparken Nord. Det betyder, at der skal rekrytteres ny arbejdskraft. Det vil formentlig betyde, at der skal bruges ikke under 12 ansatte i produktion, salgs- og regnskabsafdeling samt i montage- og transportdelen.