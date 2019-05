Så er det bare om at komme op at stå

BRØRUP: De fleste med et stillesiddende arbejde kender det uden tvivl. En gang imellem gælder det bare om at komme op at stå og at strække benene. Det er blandt andet derfor, at der findes hæve-sænke-borde. For kørestolsbrugere derimod er det sin sag at komme op at stå og at få strækket bentøjet på en ordentlig måde. Men til den slags kan man nu få et hjælpemiddel - et såkaldt stå-støtte-bord, og et sådant kan brugerne af Aktivitetscentret Fredenshjem i Brørup nu glæde sig over at kunne benytte.

Mandag havde aktivitetscentret inviteret til officiel indvielse af det ny stå-støtte-bord, der er en gave fra Ingrid og Peder Juul Henriksens Mindelegat.

- Vi har længe ønsket os et sådant stå-støtte-bord, så nu er vi taknemmelige og glade for at kunne overdrage det til Aktivitetscentret Fredenshjem, siger formanden for Fredenshjems centerråd, Bent Nielsen.

Ved indvielsen var kørestolsbruger Jan Kelting, Holsted, også blevet inviteret til at komme op at stå og være med til at vise, hvordan et stå-støtte-bord skal bruges.

- Det er med til at støtte både muskler og knogler. Det er dejligt at kunne få noget vægt på mine lange ben. Jeg bliver rettet op, så der kan komme gang i blodomløbet. Jeg har virkelig glædet mig til, at Fredenshjem har fået anskaffet sig et stå-støtte-bord, siger Jan Kelting.