Politijagt: Knallertkører ville køre betjent ned i skolegård

Brørup: Det var nær endt grueligt galt både for en af Syd- og Sønderjyllands politibetjente og en dreng, som i weekenden forsøgte at stikke af fra politiet på knallert.

Det var en af politiets patruljer, som søndag aften klokken 20.35 spottede knallerten, der tydeligvis var ulovlig. Derfor blev knallertkøreren bedt om at standse. Men det havde vedkommende ingen lyst til. I stedet satte han farten op i et forsøg på at undgå at blive anholdt.

Det blev startskuddet til en hidsig knallertjagt, hvor den flygtende på et tidspunkt forsøgte at undslippe ind gennem skolegården ved Brørupskolen. Her var han dog havnet i en blindgyde og så åbenbart ingen anden mulighed for at undgå anholdelse end at i fuld fart at køre direkte mod betjentene, som spærrede ham vejen ud af skolegården.