Politiet er på jagt efter en falsk politibetjent

Brørup: Onsdag modtog politiet en bekymrende melding om en mandlig bilist, der forsøgte at udgive sig for at være en politibetjent.

Anmelderen af den falske betjent er en bilist, som kørte på Motorvej E20 i vestlig retning mod Esbjerg. Kort efter Brørup blev vedkommende overhalet af hurtigt kørende sort VW Polo. Under overhalingen observerer anmelderen, at føreren af Poloen placerer et roterende blåt blink i forruden på instrumentbrættet.

Derfor bremser anmelderen op, kører ind i nødsporet og stopper op i forvisning om, at han nu vil få med politiet at gøre.

Poloen stopper også op i nødsporet, men da føreren af Poloen herefter stiger ud og efterfølgende giver bilisten en irettesættelse og påtaler hans kørsel, går det op for anmelderen, at han er blevet stoppet af en mand, som forsøger at udgive sig for at være politibetjent.