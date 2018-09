Vejen Kommune: Sundhed handler om andet og meget mere end bare at bevæge sig - det handler i høj grad også om at gøre noget sammen. At løfte i flok og at hjælpe hinanden er også en vej til at øge sundheden.

At det forholder sig sådan ved man meget om i Livsstilsafdelingen i Brørup Sundhedscenter. I maj søsatte afdelingen et helt nyt projekt, der skal være med til at sprede sundhed til alle og til alle og enhver overalt i kommunen. Derfor blev der i maj officielt udnævnt såkaldte sundhedsambassadører. 14 meldte sig, men siden er der kommet endnu flere ambassadører, der skal være med til at sætte sundhed på dagordnen. Tirsdag aften blev yderligere 45 sundhedsambassadører udnævnt. Her var det blandt andre formanden for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid, Jørgen Thøgersen (S), der var med til at udnævne og at uddele diplomer til de nye ambassadører.

- Man behøver slet ikke være fit, for at blive sundhedsambassadør. Man skal blot ville sundhed og være med til at få andre med i nærområderne, siger projektets koordinator, Conny Grøn.