Maya Ryom tager over efter Borgensgård i byrådet

Vejen: Enhedslisten foretager samtidig med årsskiftet en rokade i Vejen Byråd.

Jakob Borgensgård afleverer sin plads til Maya Ryom. Jakob Borgensgård har fået nyt job i København, hvor han også har fået bolig. Det er ikke forenligt med at fortsætte i byrådet, og derfor har han bedt om at udtræde af byrådet.

Jakob Borgensgård har meddelt flytningen og rokaden til det øvrige byråd på byrådets lukkede møde. Skiftet sker fra den 1. januar 2019.

Maya Ryom har meldt sig klar til at overtage pladsen. Hun er godt i gang med at blive opdateret, og hun har deltaget aktivt i baggrundsgruppen i Enhedslisten.

Det er ikke første gang, at Enhedslisten har skiftet ud i byrådsgruppen. I begyndelsen af 2018 blev Jakob Borgensgård diagnosticeret med lymfekræft, som betød, at han tog sygeorlov. Her blev han afløst af Carina Bruhn. Borgensgård var efter endt behandling tilbage i byrådet igen fra 1. marts.

- Det første år i Vejen Byråd er gået, og det er gået godt. Jakob Borgensgård har gjort et flot arbejde og har formået at Enhedslisten er godt i gang. Det er derfor ærgerligt med Jakob Borgensgårds fratrædelse, hedder det i en udtalelse fra Carina Bruhn, kontaktperson for Enhedslisten.

Partiet holder ekstraordinært bestyrelsesmøde, som er åbent for alle. Det sker onsdag den 9. januar klokken 18 på Mindevej 10 i Vejen.