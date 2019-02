Louises hjerte banker for udsatte børn

VEJEN: Torsdag den 21. februar klokken 18.30 kan man på Ribehøj spise en fire retters gourmetmiddag og nyde gode vine, mens man støtter et godt, humanitært formål.

Red Barnet, Ribehøj og Thorkilds Vinhandel i Vejen er gået sammen om et arrangement, der skal hjælp udsatte børn og unge.

To tredjedele af billetprisen doneres ubeskåret til arbejdet med at arrangere en ferielejr til sommer for udsatte børn og unge fra Vejen Kommune.

37-årige Louise Bech er formand for Red Barnets Vejen-afdeling, og hun fortæller om projektet:

- Lejren bliver for udsatte børn og unge i alderen 12-15 år. Lejren holdes hos Børnenes Vel, der ligger ved Vejle Fjord, og de unge skal have en rigtig god oplevelse i trygge rammer. Der er allerede planlagt en masse aktiviteter. Der bliver mulighed for både at sejle i kano og kajak, at stå op på et bræt og padle sig fremad, for at svømme og måske også for at prøve undervandsfiskeri.

Der er på forhånd truffet en aftale med professionelle livreddere, som skal sørge for, at ingen af lejrens deltagere kommer galt afsted under de mange aktiviteter.