Lindab Tribunen indviet på grundslovs- og valgdagen

Et forbilledligt samarbejde mellem virksomheder, sponsorer samt Vejen Idrætscenter har muliggjort den nye tribune ved Henning Have Stadion.

- Der er virkelig blevet løftet i flok, og vi har fået et resultat, som økonomien i begyndelsen i virkeligheden ikke rakte til. Mange virksomheder har leveret arbejdskraft, og kun på den måde har vi formået at få projektet i hus, sagde Carsten Rasmussen.

Vejen: På en dag, hvor det primært for de fleste af os handlede om grundlovsdag og så et folketingsvalg, så var der også lige kaldt til samling på Henning Have Stadion. Mere præcist på den nye tribune.

To selskaber ejer tribunen efter færdiggørelsen: EMS Kapital ApS og Vejen Tribune ApS.Der er indgået en drift- og administrationsaftale med Vejen Idrætscenter, og tribunen er opført på jord, lejet af Vejen Kommune. Tribunen indeholder 260 sæder, tre toiletter, to garager, et depot, en stor repos og en lounge - Kjaer Sørensen Loungen - på 100 kvadratmeter.

Lang tid undervejs

At det nogle gange kan tage rigtig lang tid at få de gode ideer realiseret, gav formanden for Vejen Idrætscenters bestyrelse, Thomas Rask Jensen, et eksempel på.

- Reelt har vi en lokalplan fra mere end 25 år siden, hvor der var planer om en tribune. Nu kommer en helt ny plan for hele området her ved Vejen Idrætscenter på høring. Der er gennem et stort samarbejde lykkedes at få et rigtigt godt tribune-projekt på plads, lød det fra Thomas Rask Jensen.

Også administrerende direktør i Lindab Danmark A/S, Mette Brøndum.

266 siddepladser er der på tribunen, og desuden er der mulighed for at ståpladser. Desuden er Kjaer Sørensen Loungen med til at skabe nye muligheder for afvikling af møder, events eller andre arrangementer med mulighed for bespisning af gæster.

I begyndelsen af juli - i dagene 4.-7. juli - skal tribunen i brug for alvor, når der er DM for bygarder.

Indvielsen i går blev ud over talerne markeret med pølser og en kølig håndbajer. Ganske passende i 23 graders varme.