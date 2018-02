Landsbyklyngen vil sætte gang i fortsat udvikling

VEJEN KOMMUNE: Topprioriteten for landsbyklyngen i Vejen Kommune, der består af byerne Bække, Gesten, Gjerndrup, Hovborg og Lindknud, er at skabe så attraktive landsbymiljøer, at det kan lykkes at tiltrække flere borgere.

Rundt omkring i Danmark er der etableret ikke færre end 65 landsbyklynger. Projektet, som foregår i et samarbejde mellem Realdania, DGI samt Lokale- og Anlægsfonden, har som formål at skabe et borgerdrevet samarbejde mellem landsbyer og sogne. Projektet skal samtidig undersøge, om det kan give udvikling og bosætning til landsbyene, når de bliver bedre til at arbejde på tværs af sognegrænser.

Arbejdet i landsbyklyngen i Vejen Kommune er kommet rigtig godt i gang. Mellem jul og nytår var der et arrangement i Lindknud, og på lørdag den 24. februar er der samling igen i klyngen. Denne gang foregår det i Hærvejshallen i Bække, hvor alle interesserede - og gerne hele familien - kan være med.