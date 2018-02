Landsbyer skal gøre drøm til virkelighed

BÆKKE: Hvad drømmer I om i fremtiden for jeres by? Hvordan tror I, byerne kan bruge hinanden og samarbejde med hinanden? Hvad mener I, er det bedste ved jeres egen by og ved de andre byer?

Det var tre af spørgsmålene, som de 120 deltagere i weekendens Landsbyklyngetræf i Bække blev bedt om at tage stilling til i grupper. Måler er tre-delt. Dels skal det fælles initiativ mellem Bække, Gesten, Gjerndrup, Lindknud og Hovborg gerne munde ud i en øget tilflytning, dels i flere turister og dels i et øget kendskab til hinandens lokalsamfund.

Der blev livlig debatteret og det resulterede i en lang række forslag til styregruppen:

Fælles kalender, stier der binder byerne sammen, tilbud i sommerperioden om guidede ture, f.eks en gang om ugen på skift i hver by, fælles portal om alle turisttilbud, overnatning, aktiviteter, seværdigheder m.v., sportsaktiviteter på tværs i byerne, fælles branding om bosætning i ejer- og lejeboliger og arrangementer der binder byerne bedre sammen.

- Det handler om samarbejde på tværs af byerne. Alle skal være med, så vi kan udvikle området til et fantastisk sted at bosætte sig i og at komme til som turist, forklarer formand for styregruppen, Thomas Nørager Matthesen, Hovborg.

- Vi skal stå sammen for på den måde at skabe en bedre fremtid for vores byer, vores børn, vores erhvervs og handelsliv, turismen og for at vi selv for en bedre landsby at bo i.

Carsten Matzon fra Gesten havde lavet en lille film om Gesten. Fra Lindknud fortalte Andreas Bruun og Birgitte Hansen om Lindknuds seværdigheder og lidt historie. Christina Lillebæk fra Gjerndrup fortalte et par sjove historier fra området. Fra Hovborg fortalte Per Ramsgaard om plantagerne og byens mange arbejdspladser. Tim Hyldal afsluttede fortællingerne ved at fortælle om Bækkes mange oldtidsminder og hærvejen.

I øvrigt er netop deltagere fra Bække bekymrede for, at motorvejsplanerne vil sætte byen og fremtidsplanerne på standby i flere år.

Kirsten Bruun fortæller, at en kommunikationsgruppe skal informere om arbejdet, både udadtil og internt i byerne. Hun opfordrer til, at man sender information til gruppen, når man har et arrangement i sin by.