Vejen Kommune er i følge Martin Lund Madsen slået tilbage til start i ekspropriationen af Skovgårdsvej. Miljø- og Fødevareklagenævnet giver Martin Lund Madsen medhold i klage over, at Vejen Kommune skal foretage en screening af området.

Vejen Kommune skal i gang med endnu et stykke administrativt arbejde, når det gælder den spærrede Skovgårdsvej.

Svineproducenten Martin Lund Madsen har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, efter at Vejen Kommune i forbindelse med den nye ekspropriationsproces besluttede, at der ikke skulle foretages en screening af området. Screening er en vurdering af, hvilke virkninger projektet vil få på miljøet.

Men den beslutning har Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendt, og derfor skal kommunen nu i gang med at foretage en screening.

- Vi tager klagen til efterretning. Der er foretaget en screening tilbage i 2013 i forbindelse med Banedanmarks ekspropriation, men efter Højesterets dom må vi altså i gang med en ny screening, siger Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for teknik og miljø.

- Får afgørelsen betydning for den igangværende ekspropriation af Skovgårdsvej?

- Nej, vi kører ufortrødent videre. Vi arbejder på at få ekspropriationen gennemført samt at få åbnet for trafik på Skovgårdsvej hurtigst muligt, tilføjer Vagn Sørensen.

I sin klage har Martin Lund Madsen udover screeningspligten endvidere anmodet om, at klagen skulle tillægges opsættende virkning. Desuden er der i klagen påpeget, at borgmester Egon Fræhr skulle være inhabil, da han allerede inden afgørelsen i Højesteret udtalte, at hvis dommen skulle gå kommunen imod, måtte kommunen finde et andet juridisk grundlag for at få gennemført ekspropriationen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet tager i sin afgørelse dog alene stilling til, hvorvidt Martin Lund Madsen er klageberettiget, og om etableringen af vejanlægget er screeningspligtig. I begge spørgsmål er der medhold til klageren.