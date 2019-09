Den gamle frugt- og grøntafdeling inddrages til præsentation og salg af vin og spiritus - et område, der ifølge varehuschefen længe har trængt til at få flere kvadratmeter.

- Med ombygningen skaber vi et helt nyt, nedkølet område til frugt og grønt. Det får glasvægge, og varerne præsenteres, så der sikres frit udsyn til resten af butikken. I den nye frugt- og grøntafdeling får vi plads til markant flere varer end før - afdelingen bliver 30-40 procent større, end den er nu - og varerne bliver både mere friske og mere synlige. Samtidig får vi mulighed for at satse mere på mad til veganere og vegetarer og imødekommer den trend, vi ser i øjeblikket.

VEJEN: Kvickly Vejen er i øjeblikket i gang med en større ombygning. Ombygningen skal sikre, at varehuset også fremover matcher kundernes behov, og da kunderne i disse år efterspørger masser af friske grøntsager, masser af frugt og muligheden for at leve både vegansk og vegetarisk, satses der ekstra meget på det.

Blomster - nu også på helligdage

- I forvejen kører vi med helligdagsåbent i apoteket og i bagerafdelingen. Når blomsterafdelingen rykkes frem, betyder det, at kunderne også på helligdage kan købe blomster med hjem. Den mulighed tror vi, der er mange af vores kunder, som vil sætte pris på, og meldingen fra blomsterafdelingen er allerede nu, at de ansatte kommer i snak med flere kunder, når afdelingen rykkes frem, fortæller Henrik L. Christensen, som understreger, at ombygningen er vigtig.

- Vi ombygger for hele tiden at være på forkant med udviklingen. Hvis ikke vi udvikler butikken hver eneste dag, afvikler vi den. Vi får en mere åben og venlig butik, og vi glæder os til at se resultatet. Det samme gør vores kunder, som måske i øjeblikket kan have lidt svært ved at finde ind i butikken men viser stor interesse for projektet, lyder det fra varehuschefen, som mener, timingen er rigtig.

Arbejdet forventes nemlig færdigt sidst i uge 42, hvilket betyder, at den nye butik står klar, når det nye rådhus tages i brug.