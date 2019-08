KK's visioner

KK Partner A/S vil skabe en fælles platform for elektronisk udstyr til mange forskellige systemer. Kunden skal have en leverandør, der skaber en høj grad af sikkerhed og stabilitet. Kunden skal have en økonomisk og optimal løsning - samt have et tidssvarende produkt.Det sker gennem kontakt til én leverandør inden for elinstallationer, automation, CTS, IT, AV, kabel-tv og kommunikation. KK vil være totalleverandør på området - primært gennem egne medarbejdere, sekundært gennem tilknytning af eksterne leverandører. Gennem udvikling af en fælles platform - APP - skal den elektroniske styring forenkles og give optimal overblik over alle tekniske installationer og udstyr.



KK Partner A/S består at 30 kompetente medarbejdere, som dækker bredt på alle tekniske områder for at sikre den mest optimale løsning for brugerne, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.