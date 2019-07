John glæder sig til besøgende fra hele verden

Glejbjerg har fået et nyt bed and breakfast, og det er indrettet på førstesalen hjemme hos John Kristensen på Byvænget.

Glejbjerg: Der er efterhånden mange turister, som foretrækker at overnatte på en bed and breakfast frem for at booke sig ind på et hotelværelse, og spørger man i turistbranchen, lyder det samstemmende, at der i Danmark er behov for mange flere overnatningsmuligheder.

Den samme besked fik John Kristensen, da han kontaktede Udvikling Vejen for at høre om mulighederne for at indrettet en bed and breakfast på førstesalen hjemme i privaten på Byvænget i Glejbjerg.

Inspirationen havde han og hans kone, Gunhild, fået engang, de var på cykelferie på Als. Her havde de fundet en bed and breakfast på førstesalen af et hus, hvor de efter cykelturen sad på en lille hyggelig kvistaltan og nød et glas rødvin.

- Vi tænkte straks, at det kunne vi da også gøre hjemme i Glejbjerg. Børnene var flyttet hjemmefra, og snart går jeg på pension, siger John Kristensen, der for tre år siden gik i gang med at indrette husets førstesal til en bed and breakfast.

- Undervejs fik jeg god rådgivning hos Udvikling Vejen om, hvordan det skulle gøres. Jeg åbnede 1. maj med to værelser, hver med sin dobbeltseng, og et stort fællesrum og så selvfølgelig også en lille hyggelig kvistaltan, siger John Kristensen.