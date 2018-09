Hip-hip-hurra for biografen, der er fyldt med liv

Lone Boysen har kreeret denne fantastiske biografkage, som blev spist ved jubilæums-arrangementet lørdag. Kagen præsenteres her af næstformand i bestyrelsen for Brørup Bios Venner, Lone Wagner Olesen. Foto: André Thorup

Foreningen Brørup Bios Venner fylder 25 år, og det fejres med manér. Weekenden byder på både koncert, åbent hus, masser af film og gratis popcorn.

BRØRUP: I mange byer lukker den lokale biograf, og det var så dét. I Brørup har man stadig en biograf, og den er fyldt med liv. I denne weekend er det præcis 25 år siden, at foreningen bag Brørup Bio blev dannet, og det fejres naturligvis. Lørdag indbød bestyrelsen bag Brørup Bios Venner deres samarbejdspartnere og tidligere medlemmer af bestyrelsen til et arrangement, hvor man kunne bladre i gamle scrapbøger og mindes de mange arbejdsomme år, der er gået.

Det ville være lækkert med en ny, stor biograf her i Brørup, men så går hyggen jo af det. Det duer ikke. Jens Iversen og Lone Wagner Olesen, Brørup Bios Venner

Den personlige biograf Brørup Bio er kendt for at være en personlig biograf.



Der er for eksempel sat navne på en del af biografsæderne. Disse navne er købt af biografgæster, som ønsker at støtte biografen økonomisk.



Biografen drives udelukkende af frivillig arbejdskraft. Bag biografen står foreningen Brørup Bios Venner, der har cirka 300 medlemmer.



I alle de viste film er der indlagt en pause, så biografgængerne kan tisse af og købe lidt mere slik eller en kop kaffe i cafeen.



I pauserne er der desuden mulighed for at få en lille snak med dem, man sidder ved siden af.

Lotte Warming var den første formand for Brørup Bios Venner - Jens Iversen er nuværende formand. De to havde meget at snakke om ved jubilæumsarrangementet, der lørdag var for indbudte samarbejdspartnere og nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. Foto: André Thorup

Erfaringerne bruges også i dag - Det er fantastisk at være tilbage i Brørup, og det er skønt at se, at biografen går så godt, lød det lørdag ved arrangementet fra Lotte Warming, Brørup Bios første bestyrelsesformand. Hun valgte i 1999 at flytte tilbage til Sjælland sammen med sin mand og er i dag ansat som leder af Glostrup Bio. Her bruger hun al den erfaring, hun fik i Brørup Bio. - Jeg er den eneste, som er ansat i Glostrup Bio. Alle andre er frivillige, og det gælder om at have respekt for de frivilliges indsats og om at forstå den mangfoldighed, der ofte er forbundet med frivilligt arbejde. Det lærte jeg de mange år, jeg arbejdede som frivillig i Brørup Bio, lød det fra Lotte Warming, som i anledning af jubilæet havde medbragt en stor champagneflaske med guldstøv i som en jubilæumsgave til den nuværende bestyrelse.

I et opstillet festtelt ved siden af biografen blev der serveret paella. Foto: André Thorup

De frivillige har travlt Nuværende næstformand i bestyrelsen, Lone Wagner Olesen, gennemgik ved arrangementet alt dét, der er sket med Brørup Bio de sidste fem år. Biografen har blandt andet fået ny bagvæg, et nyt vinduesparti, en ny el-tavle i operatørrummet og nyt lys i caféområdet. Af hendes tale fremgik det, at Brørup Bio allerede i oktober i år sætter publikumsrekord, og at det blandt andet går rigtigt godt med børnefilmklubben, der nu optager børn fra både Brørup og et stort, geografisk opland. - Vi viser i børnefilmklubben otte forestillinger i løbet af seks weekender, og vi har fået oplært en "dreamteam" af frivillige. Tænk bare - de når at betjene 144 børn i løbet af kun 18 minutter, lød det med at smil fra Lone Wagner Olesen.

For at få råd til paraboler, så biografen kan live-transmittere forskellige begivenheder, blev der for nogle år siden "solgt" stolesæder. Mange benyttede sig af muligheden for at få deres navne på sæderne i den lokale biograf. Foto: André Thorup

Masser af hygge og nærvær Nuværende formand for Brørup Bio, Jens Iversen, oplyser, at der er en stor, lokal opbakning til den gamle biograf, og at de mange frivillige gør det muligt at drive et sted, hvor salen ikke kun bruges til filmfremvisninger. Der afvikles også musik- og fastelavnsarrangementer, og nu og da kniber det med pladsen. Bestyrelsen ser sig dog ikke om efter større lokaler af den grund. - Det ville være lækkert med en ny, stor biograf her i Brørup, men så går hyggen jo af det. Det duer ikke. Vi værner om hyggen og om nærværet, og vi tror på, at netop dét er med til at trække biografgæster til fra de store byer, fastslår både formanden og næstformanden. Fredag aften var der udsolgt til en koncert med Die Herren. Samtlige 144 stole i biografsalen var fyldt op, og også cafeen var propfyldt med gæster. Koncerten var så populær, at bandet er booket igen til læste år. Lørdag var samarbejdspartnere og tidligere bestyrelsesmedlemmer indbudt til det omtalte arrangement, og søndag er der åbent hus hele dagen. Både lørdag og søndag vises der film til nedsatte priser med mulighed for at få gratis popcorn - så jo, jubilæet i Brørup Bio markeres i den grad med manér.