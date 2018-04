Hærvejsklyngen vil gerne høre din mening

HOVBORG: Hærvejsklyngen - det nye landsbysamarbejde mellem Bække, Hovborg, Lindknud, Gjerndrup og Gesten - bruger 2018 på at undersøge, hvordan småbyerne kan arbejde sammen på tværs på den bedste måde.

- Det gør vi for at skabe en endnu bedre fremtid for vores byer - særligt når det gælder at sikre mere bosætning og turisme i hele klyngen, fortæller Kirsten Bruun, Hovborg.

- Et af midlerne til at blive klogere, er en stor borgerundersøgelse der netop er igangsat og sendt ud til alle borger over 16 år via e-Boks. Brevet er udsendt i samarbejde med Vejen Kommune, som også bakker op om landsbyklyngeprojektet.

- Borgerundersøgelsen er vigtig for at vi kan få et godt og solidt arbejdsgrundlag for vores ny landsbyklynge, fortæller formanden, Thomas Matthesen, Hovborg.

- Jo mere vi ved om borgernes meninger om deres lokalforhold, jo bedre kan landsbyklyngesamarbejdet sætte de rigtige samarbejdsprojekter i verden.

Skemaet kan besvares i tidsrummet til og med den 4. maj.

- Vi håber, mange af borgerne i Hærvejsklyngen vil være med og gå ind på deres e-boks og svare på skemaet.

Blandt svarene trækkes der lod om middage og kroaftener sponsoreret af Hovborg Kro, Gesten Kro og Gesten Forsamlingshus.