Hærvejsklyngen overvejer et folkemøde

BÆKKE: Fredag kl. 17 inviterer Hærvejsklyngen til møde i Klebækhytten i Bække for at rykke endnu et skridt i udviklingen frem mod at "fremhæver hinandens styrker, og i fællesskab udvikler fremtidens landsbyer, som det mest attraktive sted at bo og besøge i regionen."

Der skal arbejdes med kerneområderne i klyngen, forklarer Kirsten Bruun fra styregruppen.

- Flere turister til området, øget bosætning, større politisk indflydelse, markedsføring, idégenerering, identitetsskabende aktiviteter, rekruttering af ressourcepersoner, samarbejde til gavn for fællesskabet. Der kommer til at ske en masse spændende i løbet af aftenen.

- Vi får besøg af gæster, som vil bidrage med gode ideer. Vi får noget godt at spise. Først mødes alle kl. 17 til forskellige fælles arrangementer. Senere på aftenen bliver grupperne kørt ud til lokaler rundt om i Bække. Her kommer man til at sidde et par timer og arbejde med det, man melder sig til.

- Der bliver en gruppe, som arbejder med, hvordan man synliggør de mange fantastiske muligheder, der er for turister i området. Det kan være, der også skal arbejdes med, om der i klyngen kan etableres autocamperpladser eller hærvejsvandrerhjem.

- En anden gruppe kommer til at arbejde med, hvordan det kan lykkes at få flere til at bosætte sig i området. En borgerinvolveringsgruppe får en spændende opgave med at få borgerne i klyngen til at kende hinanden bedre, og lave sjove ting på tværs af byerne.

- Måske skal der være et Folkemøde i Hærvejsklyngen, busture i området, og måske ud af området for at se, hvordan andre klynger arbejder. Mulighederne er mange, kun fantasien sætter grænser. Men fantasi og gå på mod har man i Hærvejsklyngen.

- Styregruppen håber også at se nogle fra ungegruppen, der så småt er ved at komme i gang.

- Klyngen har fået penge til at optage en lille 5 minutters video om klyngen, den fantastiske natur, byerne og de mange muligheder, der er i klyngen. Styregruppen har valgt et lille firma med to unge iværksættere til at optage filmen, de arbejder bl.a. med drone. De kommer til mødet i Klebækhytten, hvor en lille gruppe vil komme til at arbejde sammen med dem omkring, hvad optagelserne skal indeholde. Her håber man i styregruppen, at nogle unge vil være med. Videoen kommer efterfølgende til at ligge på YouTube, hjemmesider og Facebook.

- Selvom man endnu ikke har besluttet sig helt for, hvilken del af arbejdet, man synes, det vil være spændende at være med i, er man meget velkommen i Klebækhytten.

Man melder sig blot på mail til Kirsten Bruun på mail kp.bruun@gmail.com eller på tlf. 51333129.