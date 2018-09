Goddag og farvel i Skibelund og i Rødding

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole har siden 1874 haft en halv snes forstandere, men den 43-årige Rasmus Seistrup er alligevel den første af sin slags! Han er nemlig den første, som ikke bor på skolen. Bestyrelsen valgte ham bandt ansøgerne, fordi den mente, at han trods afstanden til hjemmet i Fredericia vil være den bedste til at føre den succesrige skole videre.

I 32 år har han taget sin tørn i pengeinstituttet i Rødding. Det er en kapacitet, som forlader Frøs. Egentlig lå det ikke i kortene, at det skulle være den finansielle sektor, som skulle komme til at udgøre langt størstedelen af Falkenbergs karriere. Han begyndte med en funktionæruddannelse ved i København, indtil han skiftede til skatteforvaltningen først i Rødding og siden i Vamdrup.

På Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole blev Rasmus Seistrup officielt budt velkommen som ny forstander. Mens Seistrup har taget hul på et nyt kapitel i sin erhvervskarriere, så satte Torben Falkenberg punktum for sit arbejdsliv i Frøs Sparekasse i Rødding.

Gik forrest

Men så afleverede han - i træsko og med en kam i baglommen - en ansøgning hos Frøs, og han kom i gang med jobbet som kunderådgiver. Med kompetence og arbejdsomhed blev der fra chefkontoret lagt mærke til Torben Falkenberg, og i 2005 blev han udnævnt til filialdirektør i Røddingafdelingen. Han var en leder, som altid gik forrest. Det var med ham i spidsen, at der blev indrettet ny filial i naboejendommen, som engang husede Martin Møller-forretningen.

For nogle år siden valgte den 64-årige Torben Falkenberg et generationsskifte på filialdirektørposten. Efter at Frøs Sparekasse under den nye direktør har ændret i strukturen omkring erhvervsrådgivningen, har Torben Falkenberg senest haft sit udgangspunkt i erhvervsafdelingen i Vejen.

Ud over sit arbejde er Torben Falkenberg også en aktiv skikkelse i andre sammenhænge. Og ganske typisk for hans mål om at skabe udvikling for Rødding, som er den by, han lever og ånder for, havde han forud for receptionen frabedt sig almindelige gaver. I stedet kunne gæsterne indsætte et pengebeløb, som ikke går til Falkenberg selv, men som i stedet vil komme et eller andet lokalt formål til gode i Rødding.