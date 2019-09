Lige siden starten i 1989 har Linkogas i Tornum ved Rødding været pionerer inden for biogas. På fredag er der officiel indvielse af det store udvidelsesprojekt til 115 millioner kroner.

Rødding: Når Linkogas på fredag den 6. september foretager den officielle indvielse af en omfattende udvidelse til 115 millioner kroner, så er det et nyt højdepunkt for biogasanlægget i Tornum vest for Rødding.

Udvidelsen omfatter blandt andet etableringen af et økologisk anlæg. Det er en linje, som kommer til at køre adskilt fra det nuværende anlæg. Hidtil har Linkogas udelukkende modtaget gylle fra landmænd med konventionel drift. Omkring 20 økologer har Linkogas indgået en aftale med. Det er første gang, at et fællesejet biogasanlæg i Danmark etablerer en økologisk linje.

Fra oktober er den økologiske afdeling klar, og fra det tidspunkt kan der også sælges opgraderet økologisk biogas, hvis der er afsætning for det.

Byggeriet af det nye økologiske anlæg indebærer en ny modtagerhal, tre forlagertanke, tre rådnetanke i stål, fem efterlagertanke, et nyt hygiejniseringsanlæg, et luftrensningsanlæg og et nyt gashus.

Det er efterhånden 30 år siden, at Linkogas blev etableret, og det var en hård start med både økonomiske svære tider samt luftgener. Men med årene er biogasanlægget vokset sig stor og stærk, og selskabet har været vigtige pionerer inden for biogas. Fra 1994 var der styr på luftgenerne, og gennem årene har der været flere udvidelser, samtidig med at økonomien er blevet stærkere og stærkere.