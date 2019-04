- Sagen vil have opsættende virkning hele vejen igennem, så jeg vurderer, at der i al fald vil gå fem, seks år, før vejen genåbnes - hvis den nogen sinde åbnes. Det håber jeg, de har gjort sig klart på rådhuset.

Og det er ikke ensbetydende med, at vejen atter bliver farbar. Går afgørelsen Martin Lund Madsen imod, agter han at anke til domstolene. Det kan tage nogle år - og først derefter kan selve ekspropriationen begynde. Den kan også ankes gennem i al fald to retsinstanser - måske tre.

Vejdirektoratet tygger i øjeblikket på Martin Lund Madsens klage over den nye ekspropriation. Det kan tage sin tid, når begge parter skal have lejlighed til at kommentere på, hvad den anden part har af argumenter og kommentarer.

VEJEN: I dag er det et halvt år siden, gårdejer Martin Lund Madsen lukkede den ulovlige Skovgårdsvej på hans marker vest for Vejen. Og der er ingen udsigt til en snarlig genåbning, og i øvrigt ser påskefreden ud til at have sænket sig over tvisten mellem landmanden og Vejen Kommune.

Sagen vil have opsættende virkning hele vejen igennem, så jeg vurderer, at der i al fald vil gå fem, seks år, før vejen genåbnes - hvis den nogen sinde åbnes. Det håber jeg, de har gjort sig klart på rådhuset.

Beklagelser

Martin Lund Madsen beklager, at trafikanter nu gennem et halvt år ikke har kunnet benytte Skovgårdsvej, men han fastholder, at alene Banedanmark og Vejen Kommune bærer ansvaret for at have anlagt en vej, som Højesteret har erklæret ulovlig, selv om han allerede i 2013 gjorde myndighederne opmærksom på, at de var i gang med et ulovligt anlæg.

Udvalgsformand Vagn Sørensen beklager også situationen.

Har kommunen skrevet til Banedanmark, som i sin tid traf den fejlagtige beslutning om at føre sagen efter elektrificeringsloven, og forbeholdt sig ret til at kræve erstatning for alle udgifter bl.a. til advokater?

- Nej, vi har ikke skrevet. Vi har selvfølgelig drøftet det undervejs, men den del tager vi efterfølgende. I første omgang er det vores prioritet at få vejen genåbnet så hurtigt som muligt. Hvornår det så er, ved jeg ikke, siger Vagn Sørensen.