Frøs har slået dørene op til ny Brørup-filial

Brørup: Det er filial nummer 12, som Frøs Sparekasse netop har åbnet i Brørup.

Det sker med et mandskab på ikke færre end 11 medarbejdere, som i modsætning til tidligere filialåbninger hos Frøs er rigtig mange. Det er Alm. Brand Bank, som har leveret medarbejdere i stor stil, og mange af dem har en fortid i den tidligere Brørup Sparekasse.

I spidsen for holdet står Lars Fredslund, der kommer fra en stilling som filialdirektør i Alm. Brand Bank. Lars Fredslund har mere end 30 års erfaring fra branchen. Svend Erik Sandager er ansat som afdelingens souschef. Svend Erik Sandager kommer fra en lignende stilling som souschef, også i Alm. Brand Bank.

- Jeg er rigtig glad for at være tilbage i en lokal sparekasse. Frøs Sparekasse er det helt rigtige match for Brørup. Et stærkt engagement og en meget lokal profil, som tror på Brørup og bakker op om Syd- og Sønderjylland, siger Lars Fredslund.

I afdelingen er derudover syv kunderådgivere; Alex Valdis, Jette Lolk Jensen, Kim Sterup, Kristina S. Jakobsen, Lone Jepsen, Marianne S. Christensen og Susanne Steiner. Sidst men ikke mindst er Inger Nobel Lorentsen ansat som kundemedarbejder.