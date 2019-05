Her fik hun sammen med partifællen Asger Christensen - som sidder i Kolding Byråd og er EU-kandidat i Syd- og Sønderjylland - et indblik i, hvordan virksomheden opdrætter fisk både på land og i hav.

Jeg er forbavset over, at vi stadig har forbrugere, som bliver totalt blinde, når de står i supermarkedet og køber ind til deres aftensmad.

Forbrugernes valg

Eva Kjer Hansen efterlyste en større bevidsthed hos forbrugerne.

- Jeg er forbavset over, at vi stadig har forbrugere, som bliver totalt blinde, når de står i supermarkedet og køber ind til deres aftensmad. Mange køber for eksempel Pangasius-fisk, som er opvokset under dybt kritisable forhold i Østen. Forbrugerne bør i langt højere grad bakke op om danske fødevarer og forstå vigtigheden af, at de er produceret under strenge krav, sagde Eva Kjer Hansen.

Virksomhedsejer Henning Preiss gjorde det klart for ministeren, at det også er uretfærdigt, at mange i øjeblikket kritiserer havbrug.

- Mange tror fejlagtigt, at havbrug er verdens største miljøsyndere, men det er de altså ikke. Vi er totalt ubetydelige i det spil, påpegede han.

Hans holdning blev bakket op af brancheorganisationen Dansk Akvakultur, som under rundvisningen var repræsenteret ved pressechef Mads R. Thomsen og miljø- og teknologikonsulent Rasmus Ejbye-Ernst.

De sagde:

- Vi får mange positive tilkendegivelser fra myndighederne men kæmper mod myter, der tager sit udgangspunkt i miljø-popularisme. Vi ærgrer os over, at man er villig til at skade Danmarks omdømme udadtil ved at skitsere tilstande, der er overdrevne. I resten af verden vokser anerkendelsen af bæredygtige produktionsformer; i Danmark er der mangel på social accept.