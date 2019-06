Der skal mad på bordet - og masser af den

For tredje år i træk er det Hotel Rødding, der står for at levere maden til vikingebuffetten, som gæsterne kan nyde før årets forestillinger.

- Vi er superglade for det. Vi har et kanon samarbejde med dem, siger Jan Tygesen, der sidste år sørgede for at der kom mad på buffetten til gennemsnitligt 230 gæster pr. aften i hele den periode, der var forestillinger.

- Vi har de seneste år fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på vikingebuffetten, så der var ikke så meget tvivl om, at det gode samarbejde, vi de seneste år har haft med Hotel Rødding, skulle fortsætte, fortæller vikingernes formand, Bruno Schmidt Bennedsen.

Ligesom ved de seneste to års vikingespil, så er det igen i år Hotel Rødding, der leverer den store vikingebuffet, som kan nydes i vikingernes festsal, Valhal, inden forestillingen.

Braiseret grillkøller med timian og ramsløgRosastegt vikingebeef stegt med havsaltRustik kyllingegryde med løg, peberfrugt, squash krydret med merianBlomkålstzatziki med basilikum, ærter og ristede hakkede mandlerKlassisk sommersalatfade med revet gulerødder, tomat, agurk, majs m.m.Hjemmelavet krydderurtedressingKold kartoffelsalat med forårsløgSmå nye ristede kartofler med paprikaMild barbecuesauceHjemmebagt solsikke/kartoffelflutesHjemmebagt grovbruchetta med soltørret tomat og ostHjemmerørt krydderurtesmørVikingerne gør opmærksom på, at der skal bestilles plads til vikingebuffetten senest samme dag klokken 13 på www.jelsvikingespil.dk Det er også muligt at købe adgang til vikingebuffetten, uden at have billet til forestillingen. Så ønsker man at invitere familie eller venner ud og spise, så er det også en mulighed at invitere dem en tur i vikingernes festsal.

Travlt i køkkenet

Og selvom det ikke er uvant for hverken Jan Tygesen eller de 12 fuldtidsansatte i hotellets køkken at kokkerere til store selskaber, så ligger de store selskaber sjældent cirka 20 dage i streg. Så der skal være godt styr på både planlægning og logistik i køkkenet, så alt kører som smurt. For det er ikke småting, der skal tilberedes - sidste år blev der i løbet af spilleperioden blandt andet tilberedt 4500 grillkøller og mere end 600 kilo andet kød.

Så der bliver travlt i hotellets køkken - endda lige fra morgenstunden.

- Normalt er der jo mest travlt i køkkenet om formiddagen (hvor der produceres mad til udbringning til pensionisterne, red.), så når det er færdigt, gør vi klar til at lave til buffetten, fortæller Jan Tygesen, der hver aften selv er med i Jels, hvor han sammen med enten en af hotellets kokke eller kokkeelever står for at tranchere kødet til gæsterne. Og den direkte kontakt med gæsterne, kan Jan Tygesen godt lide.

- Vi plejer jo bare at være i køkkenet. Men man føler sig rigtig velkommen derovre, og jeg kan godt lide at stå inde og snakke med gæsterne, siger Jan Tygesen.

Sammensætningen af buffetten står Jan Tygesen for, hvor han sender et udkast til folkene bag vikingespillet. Skulle de ønske at ændre noget, så bliver det gjort. Det har dog endnu ikke være nødvendigt.

Vikingebuffetten indeholder i år blandt andet braiseret grillkøller, rosastegt vikingebeef, små nye ristede kartofler, blomkålstzatziki, klassisk sommersalat og hjemmebagt brød.