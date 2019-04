Vejen Kirke tilbyder hvert år kirkevandringer, og Bodil Meineche er fast deltager. For hende er det at gå blevet en livsstil, og hun nyder, at hun forud for de kirkelige vandringer har mulighed for at lytte til præstens ord.

Det slogan synes Bodil Meineche godt om, og hun drømmer om en dag at få sig taget sammen til enten at gå på Hærvejen eller gå på den pilgrimsrute, som er under etablering i Vejen Kommune.

Hun går - uanset vejret - fem-seks kilometer om dagen, og i lejligheden over Thorkilds Vinhandel, hvor hun bor sammen med ægtemanden Leif, læser hun flittigt i en bog om det at gå. Bogen hedder kort og godt "Gå-bogen", og lige under titlen står der: "Gå, så går det nok".

- Mange deltager ligesom jeg i flere vandringer, og det er hyggeligt at mødes og gå sammen. Vi får os altid en god snak, og det er også hyggeligt, når vi får serveret sandwich og en danskvand på turen, fortæller Bodil, som i sit liv som pensionist nærmest har gjort det med at gå til en livsstil.

- Jeg kommer ikke i kirken hver søndag, men jeg synes altid, jeg får noget godt med, når jeg kommer der. Forud for hver kirkevandring mødes vi i kirken og hører sognepræst Else Marie Hoffmeyer sige nogle ting. Det fungerer godt, siger Bodil Meineche, som sætter pris på, at Vejen Kirke er fulgt med tiden og tilbyder langt mere end blot den ugentlige gudstjeneste om søndagen.

VEJEN: 75-årige Bodil Meineche fra Vejen er en af de borgere, der trofast melder sig til, når Vejen Kirke tilbyder kirkevandringer. Hun sætter stor pris på en daglig gåtur, og hun nyder, at hun i forbindelse med kirkevandringerne får ord med fra kirken, som hun kan gå og fundere over, mens hun går.

Vi fortsætter i dag og i morgen artikelserien "Kirke i tiden", der ser nærmere på alt det, Vejen Kirke kan tilbyde anno 2019.I dag fortæller Bodil Meineche om kirkevandringer og om glæden ved at kombinere en gåtur med ord fra sognepræsten. I morgen fortæller to af menighedsrådets medlemmer om rådets arbejde, og vi ser nærmere på Kirketjenesten, der tilbydes på Kærdalen. God læselyst.

Bodil Meineche har svært ved at sætte ord på præcis, hvad hun får med sig, når præsten taler forud for en kirkevandring, men hun får et eller andet med, og hun nyder kombinationen af at gå og høre kirkens budskab. Foto: Astrid J. Vestergaard

Kobler af på turene

- Jeg nyder at gå, for man kobler så dejligt af, når man går, og man får også tænkt nogle gode tanker. Min datter foreslog mig på et tidspunkt, at jeg tog nogle høretelefoner med og lyttede til lydbøger, mens jeg gik. Jeg har også prøvet det, men det fungerer altså ikke for mig. Jeg nyder roen, når jeg går, og jeg har tænkt mig at blive ved med at gå mine ture, så længe helbredet tillader det, fortæller Bodil Meineche og tilføjer:

- Jeg har da også allerede besluttet mig for at gå med, når kirken tilbyder en aftenvandring 28. maj. Jeg får altid et eller andet med, når jeg deltager i kirkens vandringer, uden at jeg kan sætte et ord på, præcis hvad det er, jeg får ud af det.