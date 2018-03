BarkerBille ny sponsor for verdensmesteren

HOLSTED: Når speedwaykører Nicki Pedersen vender tilbage efter en længere skadesperiode og igen starter cyklen til 2018-sæsonen, bliver det for første gang med ventilatorproducenten BarkerBille A/S som sponsor.

Nicki Pedersen skal i 2018 blandt andet køre om verdensmesterskabet i Grand Prix-serien, om det danske mesterskab for Holsted Tigers, det polske mesterskab for Unia Tarnow og det svenske for Västervik Speedway.

En del af BarkerBille har dog tidligere sponsoreret den tredobbelte verdensmester. Det var inden sammenlægningen af BarkerBille og Moldows ventilatorafdeling i 2016.

- Som en virksomhed skabt efter sammenlægningen af tre firmaer - Barker Jørgensen, B. Bille og Moldow - præger hvert firmas historie også det sammenlagte firma, og fra Moldow har vi "arvet" speedwaysporten, fortæller BarkerBilles dirtektør, Flemming Bille.

- Vi har hos Moldow sponseret Nicki i 13 år og har altid været meget tilfredse med samarbejdet og profileringen, så det var oplagt for os også i BarkerBille at indtræde som sponsor i Nicki Pedersen Grand Prix Team, supplerer direktør og hovedaktionær i både Moldow og BarkerBille, K. Preben Hansen.

Og det nye samarbejde glæder også speedwaykøreren:

- Efter mange års godt samarbejde med Moldow er jeg rigtig glad for, at BarkerBille også har valgt at støtte mig i mine bestræbelser på at komme helt tilbage i verdenstoppen af international speedway igen, udtaler Nicki Pedersen.

BarkerBille støtter derudover også en række velgørende formål samt speedwaykørerne Nicolai Klindt og Martin Steen Hansen.