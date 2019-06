FØVLING: Ja, det regner lidt ind imellem, men kig ind alligevel, lyder opfordringen fra Jolanda og Henk van Kleef, som for få år siden købte det nedlagte mejeri i Bækbølling vest for Føvling, og nu er ved at genskabe den 12.000 kvadratmeter store have ud af et sandt vildnis.

- Uden regn ingen have, fastslår Henk van Kleef, som står parat til havesnak hele pinsen og oven i købet har sat vand over til kaffe og småkager.

Gennem årtier havde ingen rørt en finger i mejeribestyrerens engang sikkert så flotte og velplejede pryd-, frugt- og køkkenhave, men nu er Jolanda og Henk van Kleef stille og roligt ved at få styr på junglen.

Naturen forvandles til kultur.