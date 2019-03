Askov vil have Skovgårdsvej genåbnet: - Vi er gidsler i vores egen by

- Se nu at få de halmballer og alt det sand skubbet ud til siden, så vi stadig er klar over, at den her sag også handler om den private ejendomsret. Så kan vi nemlig fortsat køre ad Skovgårdsvej, indtil der bliver fundet en løsning på hele miseren.

At det forholder sig sådan, er også noget, der er blevet drøftet i Askov Bylaug, og spørger man bylavets nye formand, Else Flansmose, om den sag, lægger hun ikke skjul på, at i Askov var alle glade, da Skovgårdsvej i sin tid blev bygget.

Ventetiden, indtil til Skovgårdsvej igen vil kunne blive farbar for bilister, er der mange trafikanter i Askov, som synes er blevet alt for lang.

Askov: Med den trafik, som flere gange i døgnet er med til at give en voldsom trængsel på Vejenvej og Maltvej igennem Askov, var åbningen af Skovgårdsvej i sin tid en stor lettelse for byens borgere.

22. oktober spærrede Martin Lund Madsen Skovgårdsvej, efter at han i Højesteret har fået medhold i, at ekspropriationen af en del af hans jord til vejen er ulovlig.Vejen Kommune har siden igangsat en ny ekspropriationsproces, og det har fået Martin Lund Madsen til at stævne både Vejen Kommune og Banedanmark. Senest har Vejdirektoratet besluttet at sætte forsøget på en ny ekspropriation i stå, da det er usikkert, på hvilket grundlag dele af Skovgårdsvej er blevet eksproprieret.

Gidsler i egen by

Opfordringen fra bylavets formand har Martin Lund Madsen også en kommentar til.

- Her i landet bliver vi nødt til at holde os til lov og ret, og her har Højesteret og senest Vejdirektoratet talt. Og dermed bliver Skovgårdsvej heller ikke åbnet - bolden ligger hos Vejen Kommune, fastslår Martin Lund Madsen.

- Men i den her sag er vi borgere i Askov så blevet gidsler i vores egen by. Vi huser i forvejen Martin Lund Madsens svinefarm med alt, hvad det indebærer. De eneste, som kan glæde sig over hele den sag, er de dyrt betalte advokater og så pressen, der har fået noget at skrive om, siger Else Flansmose.

Men det er ikke kun i pressen, der bliver skrevet om Skovgårdsvej - det gør der også Askov Bylaugs Facebook-side, og når Else Flansmose læser, hvilke kommentarer til sagen, der bliver skrevet her, og hvilken retorik, der bliver brugt, bliver hun lidt trist.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at sagen bliver debatteret, men vi skal sørge for at holde en god tone, fastslår bylaugets formand.