11 attraktive lejeboliger på vej i Vejens centrum

Projektet er ifølge borgmesteren så langt fremme, at boligforeningen satser på at få selve projektet for byrådet i 2018.

- Der er lavet en lokalplan for flere år siden, da en privat bygherre havde et projekt undervejs for grunden. Og nu vil Vejen Boligforening så bygge dér. De har i forvejen boliger i det gamle Hansens Hotel, fortæller Egon Fræhr.

Borgmester Egon Fræhr (V) og økonomiudvalget har vendt tommelfingeren op for projektet. Kommunen skal betale knap to millioner kroner i grundkapital og garantere for projektet, da der er tale om almennyttige boliger.

- Vi håber at kunne overtage nøglerne til det færdige byggeri i slutningen af 2019, siger forretningsfører Peter Skousen, Vejen Boligforening. Han regner helt sikkert med, at de 11 lejligheder er udlejet, så snart byggeriet er færdigt, til nogle af de 2300 passive medlemmer på ventelisten til en lejlighed.

I dag er grunden ikke bebygget, men bruges som en perlegrus-belagt p-plads. Planen er at bygge en boligblok med 11 lejeboliger De vil ligge centralt i Vejen by og tæt Banegårdspladsen og med kort afstand til butikker, skole og daginstitutioner, bibliotek med videre.

Den nye boligbebyggelse forventes sammenlagt med Vejen Boligforenings afdeling 11, som ligger i det tidligere Hansens Hotel.Den nye bebyggelse vil få et fælles og lukket gårdmiljø for alle afdelingens beboere. Parkering kan ikke ske på grunden, så parkeringskravet opnås via indbetaling til parkeringsfonden. Beboerne vil få mulighed for 24 timers parkering bag rutebilstationen eller på Ahorngade, der begge ligger få minutters gang fra bebyggelsen. Projektet vil medføre en årlig husleje pr. m² boligareal på cirka kr. 887. En månedlig husleje for en bolig på 82 m² vil derfor blive cirka 6.063 kr. Kilde: Vejen Boligforening og Kuben Management

Fylder et hul i centrum

Med en huludfyldning med nye boliger vil byen fortættes, og området forskønnes, mener Vejen Boligforening og Kuben Management, som har forelagt forslaget for Vejen Kommune.

De 11 boliger kommer til at ligge i forlængelse af det tidligere Hansens Hotel. Den nye bygning bliver på tre etager samt en tagetage med fælles opgang med adgang fra gården. Boligerne blive i størrelsen 66-104 m² og vil rumme 2-4 værelser. Facaden tilpasses den eksisterende bebyggelse. Arkitektoniske linjer fra Hansens Hotel videreføres, men samtidig sikrer nye vinduesformater, brandkammene og den facadedetaljer, at bygningen fremstår ny og moderne. Mod nord afsluttes den nye bygning i et gavlmotiv op til den eksisterende bebyggelse. Planen er, at den nye bebyggelse skal lægges sammen med Vejen Boligforenings afdeling 11, som ligger i det tidligere Hansens Hotel. Med den nye bebyggelse kan der skabes et fælles gårdmiljø for afdelingens beboere. Gårdrummet vil blive afskærmet, og det vil skabe et bedre gårdmiljø til samvær mellem beboerne.

- Vi vil gerne lukket hullet af i byrummet i Nørregade, og samtidig lukker vi af til Hansens Hotel. Ved at "forlænge" hotellet skaber vi et godt gårdmiljø for beboerne, siger Peter Skousen.