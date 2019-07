Venstres naturordfører: Må vi så heller ikke tage en ostemad med ud i naturen

Venstres naturordfører Anni Matthiesen finder det vanvittigt, at jægerne hverken må bruge trafikdræbte dyr eller ost for at lokke mårhunden frem.

Jeg kan godt forstå, at jægerne ryster på hovedet. Der er for meget skrivebordsarbejde og for lidt virkelighed i forbuddene.

Går til minister

Hun vil i første omgang gå til den nye miljøminister Lea Wermelin (S) for at få en nærmere forklaring og udredning. Alternativt vil hun tage fat i europaparlamentsmedlem Asger Christensen (V). Men hun håber og forventer, at de kan findes en mindelige og fornuftig løsning inden for rigets egne grænser. Også med hensyn til brugen af trafikdræbte dyr som lokkemad.

- Det er på en eller anden måde vanvittigt. Det er gået over gevind. Der er ikke nogen sund fornuft i det, siger Anni Matthiesen.

For hende er det meget naturligt at bruge trafikdræbte dyr som lokkemad.

- Jeg kan godt forstå, at jægerne ryster på hovedet. Der er for meget skrivebordsarbejde og for lidt virkelighed i forbuddene, siger Anni Matthiesen.