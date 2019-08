Varde Gymnasium var hans livsværk: Morten Müller er død

- Han var her senest for en uge siden, til Tyrrestrup-arrangement den 20. august. Han var en skattet gæst på Varde gymnasium, medlevende, og én der om nogen forstod at skabe en positiv stemning, siger Finn Olsen.

For selvom det er 26 år siden, Morten Müller gik på pension, og dermed nåede at være forhenværende rektor længere, end de 25 år, han bestred jobbet, fra 1968 til 1993, så kom han stadig tit på sin gamle skole.

Nåede at blive 90

Finn Olsen var en af gæsterne til sin forgængers 90 års fødselsdag, som fandt sted for kun et par uger siden, ved Filsø.

- Han var altid positiv. Han var et rigtig varmt og stort menneske. Det er helt usædvanligt, at en rektor har så stor kontakt, efter han er stoppet, men det var også, fordi han var så positiv.

- Når noget var ændret, så var hans reaktion altid: Det skulle vi da have fundet på for mange år siden! Jeg har aldrig hørt ham sige noget negativt, og det ved man er svært for folk, der har lagt en livsgerning ét sted, siger Finn Olsen og fortsætter:

- Det er jo derfor han igen og igen er blevet inviteret til talrige begivenheder.

- Indtil for få år tilbage boede Morten Müller i villaen ved siden af Varde Gymnasium, og mens han boede dér, stillede til han til flaghejsning for de første studenter hver eneste år. Det var ikke kun i de 25 år, han var rektor. Han holdt forbindelsen, og der er ingen tvivl om, at skolen betød uendeligt meget for ham og vi er ham meget taknemmelige, siger Finn Olsen.