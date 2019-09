To nye sure smileyer uddelt i Blåvand: Èn af butiksejerne vil nu klage

Blåvand: Fødevarestyrelsen har for alvor kig på feriebyen Blåvand, når det kommer til uddeling af sure smileyer. Nu er antallet af sure smileyer uddelt i 2019 i virksomheder i Blåvand helt oppe på syv. Til sammenligning var der nul i hele 2018.

Sure smileyer i kategori 4 medfører typisk bødeforlæg og kan føre til politianmeldelser, karantæne og fratagelse af autorisation.

I den seneste uge er det offentliggjort, at både Blåvand Butik og et værtshus hver især har fået en sur smiley, og dermed kommer det samlede tal op på syv. Her er vel at mærke tale om sure smileyer i kategori 4.

I Blåvand Butik, nok bedst kendt for varemærket Blåvand Bolcher, har den sure smiley medført et bødeforlæg på hele 15.000 kroner. Her er der tale om opfølgning på et kontrolbesøg, som blev udført den 28. august. Den medførte en indskærpelse for en blæserkøler i et kølerum, som ikke var ren.

Ved det gebyrbelagte, opfølgende besøg den 4. september var det forhold bragt i orden. Til gengæld var der sorte belægninger og kalkbelægninger ved isterningemaskiner og "slushicemaskinerne fremstår med formodet hvidligt skimmel på ydersiden rundt i bundkanten af beholderen", står der i kontrolrapporten.