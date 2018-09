Titan i Varde vælter tårnene og vinder stor ordre på højspændingsmaster

Titan Wind Energy opgiver markedet for vindmølletårne og ser på nye markeder. Firmaet vinder stor ordre på levering af 100 højspændingsmaster til Energinet.

- Vi er jo blevet nødt til at finde et andet ben at stå på. Vi har nogle utroligt dygtige medarbejdere. Så vi kan godt kigge lidt bredt, siger Michael Buus Nielsen.

Årsagen er blandt andet, at der ikke er told på færdigfremstillede vindmølletårne fra Kina til EU, hvorfor den danske afdeling ikke er konkurrencedygtig mere.

- Det tror jeg faktisk, det er. Vi bruger for øjeblikket ikke energi på vindmølletårne, siger direktør Michael Buus Nielsen fra Titan Wind Energy Europe.

Men er det virkelig helt slut med at fremstille vindmølletårne?

Men det er nu helt slut med at fremstille vindmølletårne i afdelingerne i Varde og Esbjerg med knap 60 ansatte tilbage, hvoraf de 45 arbejder i Varde.

Varde/Esbjerg: Da Titan Wind Energy i 2012 købte Vestas Tower i Varde, fik den kinesiske ejer et fodfæste i Europa og årtiers opsamlet viden og kompetence inden for produktion af vindmølletårne.

Titan Wind Energi skal fremstille 100 elmaster til Energinet. Der er tale om elmasten Eagel, som i dag er rejst mellem Kassøe og Viborg.De 100 elmaster skal opstilles i 2019 mellem Kassøe og Frøslev. Den nuværende 220 kilovolt ledning skal erstattes af en 400 kilovolt ledning. Bemærk, at det intet har at gøre med planerne om den planlagte 400 kilovolt luftledning fra Endrup til Niebüll.

Dejligt med medvind

Og det har netop givet pote ved, at Titan Wind Energy har vundet en ordre på 100 højspændingsmaster til Energinet. Ordren er inklusive betonfundamenter, som Titan Wind Energy ikke skal lave, i størrelsesordenen på 100 millioner kroner, ifølge Energinet.

- Det er dejligt, at vi får noget medvind. Det ligger rigtig godt til vores produktion og i nogle størrelser, som vi kan håndtere, siger Michael Buus Nielsen.

Med ordren sikres beskæftigelsen for de tilbageværende 60 medarbejdere. Håbet og forventningen er, at Titan Wind Energy med ordren kan komme ind på det europæiske marked for højspændingsmaster.

Derudover arbejder Titan Wind Energy med et prototypeprojekt for en aktør inden for vindmøllebranchen.

- Det bliver ret stort, hvis det bliver til noget, siger Michael Buus Nielsen.