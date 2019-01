Tirpitz vinder USA's største arkitekturpris

Blåvand: AIA (red. American Institute of Architecture) har udnævnt Tirpitz, sammen med otte andre projekter, som vinder af deres 2019 Institute Honor Awards for Architecture-pris.

- Det er lidt uvirkeligt, at Tirpitz af Amerikas Arkitektur Institut bliver udråbt som noget helt særligt på verdensplan. For os, der har fulgt tilblivelsen fra begyndelsen, vil bygningen selvfølgelig altid være noget helt særligt. Men at man også i USA har øje for kvaliteterne i Tirpitz... det må selv en vestjyde jo blive stolt af, siger museumsdirektør Claus Kjeld Jensen.

Prisen fejrer den bedste moderne arkitektur og fremhæver de mange måder, hvorpå bygninger og rum kan forbedre liv. Juryen har udvalgt projekter, der repræsenterer helt særligt design, herunder en følelse af sted og formål, økologi, bæredygtighed og historie.

- Som borgmester i Varde kan jeg kun være enormt stolt af den opmærksomhed Tirpitz modtager ude i den store Verden. Det har stor betydning for vores kommune at vi har den slags attraktioner her, lyder kommentaren fra borgmester Erik Buhl.