Sur smiley og stor bøde for manglende allergimærkning: Hård straf, synes uddeler

Der er hvedemel i ristede løg. De ristede løg var tilsat en færdigret. Det blev dyrt for SuperBrugsen.

Ellers var mærkningen af færdigretten korrekt. Der var oplyst om to allergener, nemlig mælkeprotein og mælkesukker, som var en del af marinaden.

Det er de ristede løg i retten, der er anledningen til, at butikkens slagterafdeling får en sur smiley og et bødeforlæg på 20.000 kroner af Fødevarestyrelsen. I de ristede løg er der nemlig ikke kun løg, men også hvedemel, og den ingrediens var ikke oplyst på etiketten, da færdigretten blev solgt.

Uddeler: Menneskelig fejl

Uddeler i SuperBrugsen i Oksbøl, Dan Bernhard, synes, at straffen er hård. Han vurderer, at det er en menneskelig fejl, der ligger til grund for den mangelfulde afmærkning.

- Jeg synes nok, at en vejledning havde været på plads, siger Dan Bernhard.

Men butikken tager sanktionen til efterretning og betaler de 20.000 kroner.