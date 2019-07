Stjernekok skifter fra Flensted til Musikhuset i Esbjerg

- Der er rigtig mange kokke, der skifter. Det er en tendens i faget. Du er et sted og suger til dig, og så vil du videre, og lære nyt, siger Jacob Møller Justesen og bryder ud i latter og tilføjer:

- Jeg har en del kolleger i Esbjerg, så det var væsentligt for mig at finde ud af, hvordan Musikhuset ser Kunstpavillonens rolle. Vi skal ikke ud og være a la carte restaurant og konkurrere med de øvrige restauranter i byen. Vi skal have fokus på arrangementerne i Musikhuset, siger han.

- På Britannia, men især hos Mærsk og her ved Flensted har jeg fået styr på alt metode og organisation. Det har været rigtig lærerigtigt. Helt ned til mødedisciplin hos medarbejdere og overvågning af forbrug. Det har jeg super respekt for. Jeg har rigtig stor respekt for de kokke, der formår at tjene penge på deres mad, siger Jacob Møller Justesen.

Temperamentet var i knibe

En rolle og et job, han har været meget glad for. Men, han må bare erkende, at produktionsvejen i en stor virksomhed ikke helt er forenelige med hans temperament.

- Kokke har kort vej fra idé til handling, og vi har brug for ros hele tiden. Nej, hvor smager det dejligt. Vi vil gerne have feedback med det samme og se resultater med det samme.

- Jeg er dybt imponeret over, at der ligger sådan en stor og anerkendt fødevarevirksomhed i den kvalitet i lille Skovlund, og jeg har lært rigtig meget af at være på Flensted. Jeg har været meget glad for jobbet, men jeg er bare ikke så god til, at der går et halvt år til ni måneder fra ide til du ser det færdige produkt.