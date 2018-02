Stjålen bil kunne føre direkte til biltyve - politiet måtte melde pas

Fra Kristian Kjeldstrup Lunds, th., lejlighed, kunne politiet have direkte udsyn til Brian Blochs Mercedes Sprinter, som fotografen sidder i. Men Brian Bloch fik bare at vide, at politiet ikke havde ressurser til at ligge på lur for at fange biltyvene, der havde stjålet hans nye firmabil. Foto: Martin Ravn

Da der for fjerde gang stod en stjålet bil i Kristian Lunds baggård, ville han og bilens ejer hjælpe politiet med at pågribe de biltyvene. Men politiet havde ikke ressourcer til at ligge på lur.

Ved hjælp af to årvågne borgere kunne politiet i Grindsted med stor sandsynlighed havde fanget en bande biltyve natten til torsdag i denne uge. Men politiet afslog, med henvisning til manglende ressourcer. Det var ellers fjerde gang, Kristian Kjeldstrup Lund havde observeret en bil i sin baggård, som viste sig at være stjålet. De tre tidligere gange var bilerne altid sporløst væk igen næste morgen. Derfor foreslog han og den stjålne bils ejer, at politiet skulle ligge i baghold og pågribe biltyvene, når de kom for at hente det seneste bytte. - Jeg fik min bil igen, men jeg kunne have gjort en forskel sammen med politiet. Nu bliver biltyvene jo bare ved. Jeg synes, det er forfærdeligt, at politiets holdning er, at det er lige meget, siger Brian Bloch. Brian Bloch driver virksomheden Vestjysk Rustfri Montage i Varde. Den spritnye Mercedes Sprinter varebil var netop kommet fra bilforhandleren, var blevet indrettet og havde fået logo på. Den var end ikke frigivet til medarbejderne endnu. - Jeg havde selv sat den ved virksomheden tirsdag aften, og onsdag morgen opdagede jeg, at den var væk, siger Brian Bloch. I alt stod stoltheden ham i 450.000 kroner, så han ringede selvfølgelig straks til politiet. - De var mest interesseret i, om jeg havde begge nøgler. Som om jeg selv havde stjålet den, siger han. Politiet kom ikke ud på virksomheden, så for at sætte gang i eftersøgningen, fik han boostet et opslag på Facebook med et billede af bilen. Heldigt. For i Grindsted var den 25-årige Kristian Kjeldstrup Lund begyndt at holde meget nøje øje med biler i gården bag sin og kærestens nybyggede lejlighed.

Fire stjålne biler på samme p-plads Mindst fire stjålne biler har mellemlandet på samme parkeringsplads i en gård bag nyt lejlighedsbyggeri på Bekkasinvej i Grindsted. De er ankommet om natten - og sporløst forsvundet igen natten efter.



Der bygges fortsat på nabogrundene, så der er en vrimmel af håndværkerbiler i området. Det har formodentlig gjort gården til et ideelt sted, at lade bilerne stå og køle af et døgn, uden at vække opsigt.



De fire biler, Kristian Kjeldstrup Lund observerede, var alle stjålne. Først en Mercedes Sprinter fra et mobildiskotek, så samme model som taxabus fra et firma i Børkop, en Mercedes E-model, stjålet i Risskov, og til sidst Brian Blochs bil, stjålet fra Vestjysk Rustfri Montage i Varde.

Fire stjålne biler på rad - Det hele begyndte, da jeg tilfældigt lagde mærke til en ny Mercedes Sprinter varebil i gården, på nøjagtig samme plads, en morgen en måned tidligere. Den havde en reklame for et diskotek på siden, og da jeg tankede lastbilen på vej hjem og lige fik tjekket Facebook imens, så jeg et opslag om, at den var stjålet. Jeg genkendte den med det samme og ringede til ejeren, men da jeg nåede hjem, var den væk, siger Kristian Kjeldstrup Lund. Han kører lastbil for et korn- og foderselskab, og kører hjemmefra ved 5-tiden om morgenen. - Et par uger senere stod der igen en helt ny varebil, igen en Mercedes Sprinter. Denne gang var det en luksuriøs taxabus fra et firma i Børkop. Jeg tog et billede af nummerpladen, og prøvede om jeg kunne finde et opslag på Facebook om den. Det kunne jeg ikke lige, og så kom jeg fra det igen, siger han. Taxabussen var væk, da han kom hjem, men et par dage efter stod der nu en flot Mercedes E-model på pladsen. Igen tog Kristian Kjeldstrup Lund et billede af nummerpladen, og det samme gjorde han, da der onsdag morgen i denne uge stod en Mercedes Sprinter med logo fra Vestjysk Rustfri Montage. - Det var min plejefar, som jeg snakker med hver dag, der så opslaget på Facebook. Jeg havde fortalt ham om bilerne, så han ringede og spurgte, om det var én, jeg kendte til, siger Kristian Kjeldstrup Lund og fortsætter: - Jeg var på vej til Fredericia med lastbilen, men jeg ringede til min kæreste, om bilen stadig stod i gården. Det gjorde den. Så ringede jeg til Brian Bloch.

Ejer følte sig heldig - for han havde politiet med Brian Bloch blev naturligvis lykkelig for opringningen, og satte straks kurs mod Grindsted. På vej til Grindsted så han pludselig en politibil. - De holdt for rødt, så jeg blinkede helt vildt, og fik kontakt. Så da jeg kom hen i gården, havde jeg politiet med, siger han. Dér stod hans nye varebil. Men ansporet af Kristian Kjeldstrup Lunds observationer, som politiet tjekkede og bekræftede var stjålne biler, ville Brian Bloch hellere fange biltyven end straks tage sin bil med sig. - Så da vi stod i gården, sagde jeg til politiet, at det allerbedste, vi kunne gøre, var at bruge min bil som lokkemad. Hvis vi trak os væk og lod bilen stå, vidste vi med 99 procents sikkerhed, at tyvene vil komme og hente den inden for timer. Kristians lejlighed har udsigt ned i gården, og han tilbød, de måtte bruge den. Men politiet afslog, det havde de ikke ressourcer til, siger Brian Bloch og fortsætter: - Jeg skulle bare tage bilen med. Jeg protesterede, for hvis jeg tog bilen, så var muligheden spoleret. Nu bruger de jo aldrig den p-plads igen. Kristian Kjeldstrup Lund, der var med på telefon mens politiet var i gården, er lige så harm. - Jeg præciserede for dem, at det ikke var første gang, men alt de sagde var, at de ikke kunne blive. Til gengæld ville sagerne nu blive kørt sammen i efterforskningen. Men enhver kan da regne ud, at der ikke kommer flere stjålne biler i min baggård nu.