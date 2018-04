Skovsvin: Muligt asbestaffald dumpet i gammel plantage

Opgivende med tanke på, at folk i det hele taget kan finde på at dumpe affald i naturen. Især med tanke på, at Varde Kommune har fem genbrugspladser, der har åbent 360 dage om året. Og her må private aflevere op med 200 kilo eternitplader.

Starup-Tofterup: Da driftige bønder og byfolk i 1907 plantede Halbjerg Plantage, der den gang var hede, var det næppe tanken, at den over 100 år senere skulle fungere som en losseplads. Men sådan oplever Lars Lauridsen, der er formand for Haldbjerg Plantage, det efterhånden.

Staten skal betale?

Han vil også tage kontakt til Varde Kommune, som i fjor med en lignende sag om skovsvinene i Helle-Biltoft Plantage rakte hånden ud til medlemmerne af Dansk Skovforening. Den er Haldbjerg Plantage medlem af. En hånd i form af et tilbud om at lade Samstyrken for en mindre betaling rydde op efter større skovsvinerier i Varde Kommune. I tilfældet med asbest er det naturligvis overhovedet ikke en mulighed.

Men kommunen vil ikke gå ind og rydde op for skatteydernes regning. Heller ikke når der er tale om sundhedsskadeligt asbest.

- Der ligger affald mange steder. Men vi vil gerne være med til at hjælpe, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Argumentet for at lade det offentlige betale for oprydning efter skovsvinene er også, at de private skove skal være åbne for offentligheden.

- Så skal det være staten og ikke kommunen, som skal betale, siger Preben Friis-Hauge.