Varde: August er for mange unge begyndelse på et nyt kapitel i livet. Også for den 18-årige prins Nikolaj, der er søn af grevinde Alexandra og prins Joachim. Som sin far, der er oberstløjtnant i Hæren, trækker prins Nikolai i den grønne uniform på Varde Kaserne, hvor han tirsdag klokken 8.00 sammen med godt 30 andre unge kvinder og mænd mødte op på Hærens Sergentskole.

Og fra dag et af står den på eksercits i pauserne mellem udleveringen af udrustning og udstyr fra depoterne på Varde Kaserne. Og der var travlt, da der på Hærens Efterretningscenter også startede et nyt hold værnepligtige op.

Efter ønske fra det kongelige adjudantskab vil prins Nikolai have lov til at være det, han er: En ung mand, som tager hul på den toårige løjtnantuddannelse uden for offentlighedens søgelys.