Politi søger nu mand i Volvo i forbindelse med børnemishandling på strand

Blåvand: Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser nu en sort Volvo XC 90, som sættes i forbindelse med anmeldt børnemishandling på Hvidbjerg Strand i Blåvand søndag aften. Det er en stor Volvo, som på billedet her.

Politikommissær Ole Hillerup oplyser, at politiet atter har været i kontakt med det vidne, som har anmeldt en mand for at slå en pige i ansigt, så hun fik næseblod og samtidig observere en pige, der blødte fra næsen. Manden pressede ifølge anmelderen, en 47-årig kvindelig kondiløber fra Esbjerg, pigens ansigt ned i strandsandet.

Manden var iført badebukser, havde sort hår og var iført en grøn trøje. Han skønnes til at være mellem 40 og 50 år. Han steg ind i Volvoen med en kvinde og tre børn efter optrinnet på stranden. Det skete søndag kort før klokken 19.00. De tre piger vurderes at være mellem seks og ti år.

Politiet vil nu meget gerne høre fra andre vidner, der har set hvor den pågældende Volvo kørte hen. Volvoen har nummerpladen BKU 9031, og manden er angivet til at være tysk. Dog passer forbogstaverne ikke på en tysk nummerplade.

Campingpladsejer Steen Slaikjær fra Hvidberg Strand Feriepark oplyser, at der ikke blandt hans personale er konstateret campister eller andre, der har overværet optrinnet - i hvert fald ikke endnu. Han talte med personalet mandag formiddag.

Syd- og Sønderjyllands Politi er i øjeblikket ved at udspørge sommerhusbureauer, om de kender noget til manden i Volvoen.