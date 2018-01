Par holdt fest og smadrede sommerhus efter de stjal for 140.000 kroner

Blåvand: Der er nu samlet op på weekendens hændelser i Blåvand, hvor der blev stjålet mærkevarer og andet fra et sommerhus på Sandtoftevej i Blåvand lørdag til anslået 140.000 kroner.

Det viser sig, at par fra Esbjerg formentlig står bag. En mand på 24 år og en pige på 17 år brød ind i et sommerhus på den nærliggende Møllehusvej og kunne derfra observere et sommerhus på Sandtoftevej.

Lørdag eftermiddag blev varerne stjålet, da sommerhuset blev forladt, og et vindue stod åbent i en halv times tid.

Parret returnerede til sommerhuset på Møllehusvej, hvor der blev holdt fest lørdag aften, forklarer Ole Hillerup, politikommissær.

- Der var omfattende hærværk på sommerhuset på Møllehusvej, forklarer han.

Blandt andet er der brændt huller med cigaretter.

Næste dag blev indbruddet på Møllehusvej anmeldt. Da politiet var ude for at optage rapport søndag, kom parret tilbage med to andre personer. Formentlig for at hente de sidste tyvekoster.

- Vi har alle tyvekosterne nu, men noget er ødelagt, siger Ole Hillerup.

Manden er varetægtsfængslet, mens kvinden blev løsladt efter endt afhøring.

Der er ikke stjålet noget fra det hærværksramte hus på Møllehusvej.