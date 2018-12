PalletBiz er egentlig to firmaer. Det ene hører hjemme i Horne, hvor brugte paller er blevet renoveret og solgt igen. Ifølge det seneste regnskab var der her 10-19 medarbejdere. Det andet firma er et moderfirma, der hører hjemme i København. Begge er under konkursbehandling.

Horne: Sø- og Handelsrettens skifteret har per 3. december taget PalletBiz under konkursbehandling. Det skriver Statstidende.

Gæld til skattevæsnet

Det seneste regnskab for PalletBiz afslører, at selskabet har haft en gæld til skattevæsnet, og at revisoren ikke fandt regnskabet retvisende. Revisoren skriver blandt andet:

"[...] selskabets likviditet er betydelig presset, og skal have tilført kapital til den daglige drift i det kommende regnskabsår. [...] Desuden fremgår det, at som nævnt i note 7 Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, at der verserer en skatte- og afgiftssag med SKAT, som kan medføre en skatte- og afgiftsbetaling på ca. kr. 2.793.295. Disse forhold tyder på en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift. Regnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven have været udarbejdet under hensyntagen til en eventuelt forestående afvikling."