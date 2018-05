Ny stor vækst for Roust Træ

Elementbyggeri er den store del af produktionen på Roust Træ. Når husets elementer er bygget på fabrikken, kan et hus, med tag, rejses på en dag. Foto: Chresten Bergh

Den hæderkronede familievirksomhed Roust Spær, der blev vingeskudt under finanskrisen og døde ved mødet med Pihl & Søn, er for alvor på vej frem igen. 110 medarbejdere er i gang - og der mangler flere.

Roust: 90 procent af ordrebogen for 2018 er allerede fuld ved Roust Træ, og hvad der er endnu bedre: 50 procent af 2019 er allerede inde. - Det betyder, at vi kan få flow i produktionen, så vi for alvor også kan begynde at tjene penge igen, siger Claus Pedersen. Han er 42 år og administrerende direktør. Mellemste bror, Ole, er 38 år og står for maskinafdelingen og planafdeling, og lillebror Anders, på 36, står for montageafdeling. Brødrene ejer hver 25 procent af virksomheden, og de tager samme løn ud hver måned. Alt foregår i fællesskab, det hele er familie, og lige nu er næste plan at bygge yderligere 2000 kvadratmeter produktionshal. - Vi har 26.000 kvadratmeter under tag i forvejen, men vi mangler plads, siger Claus Pedersen.

Mangler medarbejdere Roust Træ mangler også medarbejdere. Fire-fem tømrere eller snedkere, folk til konstruktionsafdelingen og en teknisk chef. Hidtil har Claus Pedersen været teknisk chef samtidig med, at han er administrerende direktør, men det hænger ikke sammen mere. Der er for travlt. - Vi begyndte med 50 medarbejdere i 2013, og i dag er vi 110, og vi vokser stadig, siger Claus Pedersen. Resultatet før skat blev 6,6 millioner kroner i 2015, 5,7 i 2016 og 6 millioner kroner sidste år. Resultatet i år ventes endnu bedre, fordi de mange ordrer i så god tid giver optimale forhold for at planlægge produktionen effektivt, og endnu bedre ventes resultatet at blive i 2019.