Ny halbestyrer vil have tid til sin familie

Tirsdag blev Skovlund-Ansager Hallens nye halbestyrer præsenteret. Og det blev understreget, at han ikke kommer til at være i hallen stort set hele dagen, ligesom Bent Haahr har været.

Både fra hallens formand, Leif Jørgensen, og fra Jimmi Krongaard Larsen selv blev én kommende forandring understreget. Mens Bent Haahr har været kendt for stort set altid at være i hallen, så er Jimmi Krongaard Larsen ansat på en 37 timers kontrakt.

Mange timer i hallen

Jimmi Krongaard Larsen havde sine betænkeligheder ved at søge stillingen, netop fordi han som barn ofte var i Ansager, hvor hans moster og onkel boede. Han kender derfor Bent Haahr og vidste, at han i alle årene har været i hallen fra morgen til sent om aftenen samt i mange weekender. Derfor skal han have slået fast, at nu bliver det anderledes.

Han ved også, at det kan lade sig gøre. Han har siden januar været ansat i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, og her har han oplevet, at foreningsfolk eksempelvis selv kan klare at sætte nettet op.

Han kommer dog til at være mange timer i hallen, for fra 1. januar overtager han også forpagtningen af cafeteriet. Det er han spændt på, for mange halcafeteriaer er lukket.

Bent Haahr var uddannet bager og har derfor bagt meget i cafeteriaets køkken. Jimmi Krongaard Larsen har tænkt sig at prøve at få nogle af opskrifterne og selv øve sig på at bage. Derudover håber han at kunne få en forretning ud af eksempelvis at lave varm mad, når der er mange i hallen til banko.