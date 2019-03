Manden bag formodet million-underslæb er død - men efterforskningen fortsætter

Det var her i afdelingen i Nordenskov, at den nu afdøde medarbejder hovedsageligt tog foder uden at betale for det. Det formodede underslæb, der stod på i mange år, løb op i over en million kroner ifølge Leif Haubjerg, formand for Vestjyllands Andel, der i 2017 overtog Næsbjerg Foderstofforening. Arkivfoto: Henrik Reintoft