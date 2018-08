Kvinde var ude at løbe i Blåvand: Hun har anmeldt mand for at mishandle to piger

Blåvand: En 47-årig kvinde fra Esbjerg var søndag aften ude at løbe ved Hvidbjerg Strand i Blåvand. Her observerede hun en mand mishandle to piger. Kvinden beskriver manden som cirka 45 år og tysk.

Manden havde tre piger med - formentlig i alderen seks til ti år. Den ene pige slog han, ifølge anmelderen, i hovedet, så hun fik næseblod. Han trykkede hendes ansigt ned i sandet.

En anden pige blødte fra munden. Der var flere strandgæster, der skulle have forsøgt at standse manden, men disse blev truet.

Kvinden fra Esbjerg anmeldte episoden søndag klokken 18.51. Der er ikke umiddelbart en beskrivelse af manden. Episoden skal være fundet sted ved badebroen ved Hvidbjerg Strand.