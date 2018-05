Kvinde trådte i karakter og tilbageholdt både bil og spritbilist

Varde: En 57-årig kvinde fra Varde standsede og tilbageholdt søndag eftermiddag en fuld kvinde fra Esbjerg.

Hun ringede og sagde, at hun havde stoppet den her bil ved Lunden i Varde, og at hun vurderede, føreren, der var en kvinde, var for spirituspåvirket til at køre, siger vagtchef ved Syd og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt.

Han fortsætter:

- Politiet var hurtigt fremme, og hun havde helt ret.

Den fulde bilist var en 40-årig kvinde fra Esbjerg.